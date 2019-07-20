Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Акция "Кто убил Павла? Три года без ответа" с требованием привлечь к ответственности убийц журналиста Павла Шеремета прошла в Киеве на месте его гибели.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в нескольких сотнях метров от главной улицы столицы - Крещатика, собрались представители СМИ, депутаты Верховной рады, общественные деятели, временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, а также обычные граждане, чтобы почтить память Павла Шеремета и потребовать найти виновных в его гибели.

"Все мы пришли сюда, чтобы отдать дань памяти журналисту и поддержать то, что он отстаивал, а также требовать, чтобы расследование было закончено, и те, кто ответственны за это убийство, были привлечены к суду", - сказал, в частности, Тейлор. Он добавил, что Шеремет - "символ свободы прессы, которая так необходима для сильной демократии". "Его гибель была убийством, которое до сих пор не расследовано как следует, и не известны результаты", - отметил Тейлор.

Машина, в которой ехал Шеремет, утром 20 июля 2016 года была подорвана. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следствие после множества экспертиз так никому и не предъявило обвинение. В качестве главной версии убийства рассматривается журналистская деятельность Шеремета на Украине и в других странах.