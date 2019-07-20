Эксперты назвали наименее востребованные в России профессии

"Низкий спрос на педагогов средней школы - 1% (0,7% - в 2016 году), бухгалтеров - 1,4% (1,1% - в 2016 году). Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе", - рассказали эксперты.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Наименее востребованы педагоги средней школы и бухгалтеры, рабочие места этих специальностей в целом заполнены, сообщили в субботу ТАСС во ВНИИ труда.

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Отмечается, что также низкая потребность зафиксирована в специалистах среднего юридического персонала в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем персонале учреждений культуры, художественных галерей, музеев и библиотек.

"Высокая потребность в среднем медицинском персонале скорой помощи - 7% (6,3% - в 2016 году), среднем медперсонале по уходу - 3,8% (3,7% - в 2016 году). Востребованы ветеринарные фельдшеры - 5,7% (4,9% - в 2016 году), Высокий спрос на пилотов воздушных судов - доля вакансий выросла с 1,8% в 2016 года до 6,7% в 2018 году", - рассказали во ВНИИ труда.

Как отметили эксперты, по-прежнему высок спрос на специалистов по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), в том числе разработчиков программного обеспечения - это самая массовая профессия в сфере ИКТ, он составил 4,4% (3,4% в 2016 году), на разработчиков Web и мультимедийных приложений - 4,8%.

Доля вакансий в общем количестве рабочих мест для работников сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности в 2018 году составляла 3,3% (на 0,5% больше, чем в 2016 году). "В дефиците кондукторы общественного транспорта - 12,9% (12,7% в 2016 году); проводники железнодорожных вагонов, бортпроводники, стюарды - 8,7% (3,6% в 2016 году)", - рассказали эксперты. При этом профессии продавцов и охранников не относятся к дефицитным.

В группе квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства наблюдается наибольший неудовлетворенный спрос на кадры. "При этом самый высокий спрос - на производителей огородных, плодовых и полевых культур - 7,9% (1,9% - в 2016 году)", - подчеркнули эксперты.