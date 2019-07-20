Зеленский потребовал от украинских силовиков отчета о ходе расследования убийства Шеремета

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от генерального прокурора Юрия Луценко, главы МВД Арсена Авакова, главы Национальной полиции Сергея Князева и и.о. председателя СБУ Ивана Баканова отчета о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

"Раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли "делом чести". Прошло три года. Вопросов остается больше, чем ответов, - написал он в Facebook в субботу. - 23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования".

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство. Следствие рассматривает пять версий мотивов убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке, критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", дестабилизация ситуации на Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета. Национальная полиция Украины приняла меры безопасности и засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета с 24 июля 2017 года. Из открытого доступа в Едином государственном реестре судебных решений удалены более 200 документов по делу о его убийстве. Следствие после множества экспертиз так никому и не предъявило обвинение.

Российский, белорусский и украинский тележурналист Шеремет с 2012 года вел блог журналиста в интернет-газете "Украинская правда", основал научно-популярное историческое интернет-издание "Историческая правда". Вел авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале "24". Был ведущим на украинском радио "Вести".