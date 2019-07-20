Генпрокурор Украины заявил, что в деле Шеремета есть "горячие версии"

"Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника Уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии", - написал он в Facebook .

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что к расследованию убийства Павла Шеремета привлечены иностранные специалисты и уже есть "горячие версии".

По словам Луценко, "делается все возможное". "Пиару здесь не место", - подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее 20 июля потребовал от генерального прокурора, а также от главы МВД Арсена Авакова, главы Национальной полиции Сергея Князева и и.о. председателя СБУ Ивана Баканова отчета о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Глава государства пригласил 23 июля украинских силовиков для доклада о ситуации.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство. Следствие рассматривает пять версий мотивов убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке, критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", дестабилизация ситуации на Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета. Национальная полиция Украины приняла меры безопасности и засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета с 24 июля 2017 года. Из открытого доступа в Едином государственном реестре судебных решений удалены более 200 документов по делу о его убийстве. Следствие после множества экспертиз так никому и не предъявило обвинение.

Российский, белорусский и украинский тележурналист Шеремет с 2012 года вел блог журналиста в интернет-газете "Украинская правда", основал научно-популярное историческое интернет-издание "Историческая правда". Вел авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале "24". Был ведущим на украинском радио "Вести".