Политолог считает, что митинг оппозиции в центре Москвы провалился

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Акция оппозиции в районе проспекта Академика Сахарова в центре Москвы провалилась: организаторам не удалось собрать большое число сторонников, а также договориться о единых требованиях к властям. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС политолог Павел Данилин.

"В целом можно сказать, что митинг провалился, потому что своих задач люди, которые его организовывали, достичь не смогли. Не удалось ни завести толпу, ни обозначить лозунги, которые бы масса людей приняла близко к сердцу", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что, по данным МВД, на митинг собралось около 12 тыс. человек, при этом организаторы заявляли о намерении "привести всех сторонников". "Если они привели всех сторонников, то получается, что группа их поддержки очень маленькая", - подчеркнул Данилин.

Он добавил, что в акции приняли участие 27 "несостоявшихся депутатов". "Можно сказать, что на каждого из этих товарищей пришлось очень мало сторонников - меньше 500 человек", - сказал эксперт.

Многие выступающие признавали, что не согласны друг с другом, "некоторые были освистаны толпой, и это был не свист поддержки", обратил внимание Данилин.

Ранее в столичном ГУ МВД сообщили, что организаторы митинга обвинили полицейских в создании затруднений при допуске на мероприятие. МВД в ответ объяснило, что при входе в зону безопасности проводился досмотр и что об этой мере информировали заранее.