Полпред президента в ЦФО надеется, что акция "Белый цветок" станет всероссийской

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев принял участие в благотворительной акции по сбору средств неизлечимо и тяжело больным детям "Белый цветок", которая прошла в московском парке "Коломенское", и выразил надежду, что она будет проводиться на постоянной основе по всей России.

"Последние несколько лет традиция возрождается, особенно активно в центральной России. Несколько лет акция проводится в Москве, в этом году площадка новая, организаторы решили совместить акцию с VIII межрегиональным фестивалем славянского искусства "Русское поле", через который проходит очень много любителей русской истории и культуры. Мы надеемся, что проведение акции позволит сделать их еще и любителями благотворительности. Мы также надеемся, что акция не будет ограничиваться столицей, а будет проходить во всех регионах страны", - сказал Щеголев журналистам.

Участники акции из разных регионов России развернули в "Коломенском" большую благотворительную ярмарку. Посетители смоли приобрести авторские изделия ручной работы: украшения, предметы декора, игрушки, посуду, цену за продукцию они назначали сами. В товарной линейке каждого региона были живые и искусственные белые цветы, которые, как и сто лет назад, можно было получить за пожертвование. Так, в рамках акции представители Воронежской области собрали недостающие средства для 12-летней Алины Ермоловой, которая больна раком крови.

"Дни цветков" начали проводить в Европе с конца XIX века, собранные средства направляли на борьбу с чахоткой. С 1911 года по инициативе императора Николая II мероприятия стали проходить в российских городах, каждый участник должен был приобрести букет. Акцию возродили 11 лет назад в Марфо-Мариинской обители милосердия. За это время в регионах страны прошло более 90 мероприятий.