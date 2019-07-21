Судья КС считает, что компенсации должны делать неприбыльным для СМИ сбор личных данных

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сбор средствами массовой информации данных о личной жизни, в том числе публичных персон, включая фотографии, исключительно ради прибыли издания должен стать экономически невыгодным за счет достаточно крупных компенсаций морального вреда. Такое мнение выразил судья Конституционного суда РФ Гадис Гаджиев в своей статье, опубликованной в июльском номере журнала "Судья".

Он напомнил, что необходимо принимать во внимание зависимость профессиональной репутации известных людей (у которых есть как достоинства, так и недостатки) от симпатии и поддержки общественности. "Попытки разрушить такую симпатию должны пресекаться посредством взыскания компенсации в сумме, соответствующей причиненному моральному вреду", - считает Гадис Гаджиев. Гипотетически, признал он, суд может оценить ущерб и в 1 рубль, если для истца важен сам факт признания поведения СМИ неправомерным.

Судья выразил мнение, что при наличии признаков злоупотребления правом на распространение информации компенсация морального ущерба имеет целью не только возмещение вреда, но и сдерживание СМИ от повторного совершения аналогичных нарушений, поэтому небольшой размер возмещения может оказаться стимулирующим на повторные нарушения права на личную жизнь.

"Когда суды взыскивают со СМИ, желающих извлечь прибыль и потворствующих обывательскому интересу (который имеет признаки общественного, но при этом качественно отличается от важного публичного интереса), скромное по размерам возмещение морального ущерба, они оказываются вовлеченными в процесс субсидирования прессы", - заметил судья.

Позиция КС

Он напомнил, что КС сформулировал свою позицию в этом году в постановлениях по обращению актера Сергея Безрукова и его супруги, она совпадает с позициями Европейского суда по правам человека.

"Публикации, направленные исключительно на удовлетворение любопытства определенных слоев публики относительно подробностей личной жизни лица, каким бы известным оно ни было, как правило, не могут считаться вкладом в дискуссию, представляющую общественный интерес, затрагивающий благополучие граждан или противоречия по поводу важного социального вопроса, - отмечалось в определении КС со ссылкой на ряд решений ЕСПЧ. - Общественно значимые вопросы не могут включать в себя ни ожидания публики, интересующейся деталями частной жизни других лиц, ни любовь читателей к сенсациям или даже вуайеризму. Публика не имеет правомерного интереса знать о некоторых интимных аспектах жизни лица".

КС разъяснил, что "судам при рассмотрении конкретных дел надлежит учитывать, что сведения о частной жизни, в особенности интимного характера, не могут признаваться общественно значимой информацией только потому, что они касаются публичного (широко известного в обществе) лица".

Гадис Гаджиев напомнил, что ту же позицию содержит постановление пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 года: не является публичным интересом случай, когда "единственной целью обнародования и использования изображения лица является удовлетворение обывательского интереса к частной жизни либо извлечение прибыли". Тем самым, подчеркнул судья, "если единственной целью публикации является извлечение прибыли, то предпочтение должно отдаваться защите права на частную жизнь и права на изображение".

Дело Безруковых

Районный суд Москвы, рассмотрев иск Безрукова, частично удовлетворил иск, признав нарушение права на неприкосновенность частной жизни и права на изображение, и взыскал с АО "Ньюс Медиа" компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей при заявленном в иске требовании 5 млн рублей. В остальной части суд в иске отказал, указав что истец, будучи артистом театра и кино, народным артистом Российской Федерации, является публичной фигурой, поэтому размещение информации о его частной жизни представляло общественный (публичный) интерес и при этом не содержало негативных сведений о нем, а также сведений об интимных аспектах его личной жизни. Апелляционная инстанция сочла справедливым такой баланс между правом публичной фигуры на охрану его частной жизни и изображения и публичными интересами.

По оценке Гадиса Гаджиева, в решениях по делам заявителей появился отсутствующий в законе и в разъяснениях ВС РФ критерий - "интерес к публичным фигурам как разновидность публичного интереса", в итоге суды не включают в предмет рассмотрения вопрос о возможном злоупотреблении СМИ правом на распространение информации в тех случаях, когда их предпринимательский интерес в получении прибыли скрывается под видом публичного интереса.

В качестве противоположного примера он привел постановление ЕСПЧ по делу принцессы Ганноверской, где суд "указал, что у общественности нет правомерного интереса в получении информации о том, где находится заявительница и как она обычно себя ведет в частной жизни, даже если она появляется в местах, которые не всегда можно назвать уединенными, несмотря на тот факт, что она хорошо известна общественности". А поэтому, постановил ЕСПЧ, даже если у общественности есть такой интерес, как есть, например, предпринимательский интерес журналов в публикации фотографии для получения прибыли, "эти интересы с точки зрения ЕСПЧ должны уступить праву заявительницы на эффективную защиту ее частной жизни".

Отношение к звездам

"В деле гражданина Безрукова суд установил, что СМИ незаконно использовали не одно, а 12 его изображений, которые были получены с помощью слежки и съемки скрытой камерой, при этом на всех фотографиях изображения Безрукова и его жены являлись основным объектом использования", - напомнил судья.

Он заметил, что в практике европейских судов баланс между правом на частную жизнь и правом на распространение информации смещается в сторону большей защиты личной жизни. В качестве примера он привел дело принцессы Монакской, с которой редакция сперва пыталась договориться об интервью, предлагая за него 30 тыс. немецких марок, а после отказа опубликовала вымышленное интервью с фотографиями принцессы, представленными как снимки из семейного альбома, но на самом деле сделанными папарацци скрытой камерой. Суд первой инстанции взыскал с издателя газеты те же 30 тыс. марок. Но Верховный суд отменил решение и отправил дело на пересмотр, указав, что Апелляционный суд Гамбурга должен установить компенсацию морального вреда на достаточно высоком уровне, чтобы обеспечить эффективную защиту от несанкционированной коммерциализации права истца на неприкосновенность частной жизни и репутации.

"Очевидно, что в данном случае акцент сместился с компенсации за моральный вред на санкцию за нарушение сферы автономности обладателя личных прав. Такое смещение нацелено на то, чтобы сделать недобровольную сделку невыгодной для издательства и тем самым предотвратить рецидив неправомерного нарушения личных прав", - заметил судья КС.