Костромской губернатор взял на контроль ситуацию с нарушением прав инвалида-колясочника

ТАСС, 21 июля. Губернатор Костромской области Сергей Ситников взял на контроль решение конфликтной ситуации между инвалидом-колясочником и жителями пятиэтажки, которые отказываются принимать на баланс дома подъемник. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ранее ряд федеральных СМИ сообщил, что соседи инвалида-колясочника Игоря Жулева отказываются принимать подъемник на баланс дома из-за неудобств, которые он им доставляет. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая обратилась к губернатору Костромской области Сергею Ситникову с просьбой вмешаться в ситуацию.

"Пока обращение председателя комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Дианы Гурцкой в администрацию Костромской области не поступало. Однако ситуация с инвалидом-колясочником Игорем Жулевым находится на контроле губернатора. Подъемник установлен, работает. В настоящее время ведется поиск решений, которые устроят все стороны конфликтной ситуации", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС заместителя главы администрации города Костромы Марк Красильщик, подъемное устройство было установлено в подъезде в 2017 году, затраты из бюджета на оборудование составили около 500 тыс. рублей. "Представители администрации уже провели несколько встреч с жителями пятиэтажного дома, на которых разъяснили порядок постановки на баланс подъемника. Он установлен с соблюдение всех требований, и он относится к общедомовому имуществу, соответственно, за него будет начисляться определенная плата, порядка 16 рублей с квартиры. Мы ведем переговоры с управляющей организацией, чтобы минимизировать расходы", - сказал Красильщиков.

Уполномоченный по правам человека в Костромской области Вадим Смирнов сообщил, что находится в курсе сложившегося конфликта. "К нам обращение от Игоря Жулева не поступало, но мы знаем о ситуации и предпримем все меры, чтобы не допустить нарушения его прав", - отметил омбудсмен.