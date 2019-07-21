Онищенко заявил, что число заболевших корью на Украине к концу года утроится

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Количество украинцев, заболевших корью, увеличится в три раза до конца 2019 года, и это представляет серьезную опасность для граждан России. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире телеканала "Россия-24" в воскресенье.

Он напомнил, что за первое полугодие 2019 года число инфицированных корью на Украине составило около 56 тыс. человек. "Я думаю, что к концу года цифра утроится, потому что чем больше больных, тем больше контактов и возможности заразиться", - сказал он, добавив, что за весь 2018 год заболевание было зафиксировано у 52 тыс. украинцев.

"Это реальная угроза для нас, три миллиона украинцев работают у нас, это угроза и для Европы", - подчеркнул Онищенко. При этом он указал, что в границах провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) эпидемии кори не наблюдается, поскольку Россия снабжает их жителей вакцинами от этой болезни.

По словам бывшего главного санитарного врача РФ, проблему на Украине можно было бы легко решить вакцинацией населения, но необходимые препараты не закупаются здравоохранительной системой страны. Кроме того, Онищенко заявил, что угрожающей для украинцев становится и ситуация с распространением туберкулеза.

Ранее 1 июля Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины сообщил, что количество больных корью украинцев за первое полугодие превысило 55 тыс., 18 человек умерли.