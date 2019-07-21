Прокуратура через суд добилась выплат пострадавшей от паводка семье с ребенком-инвалидом

ТАСС, 21 июля. Тайшетская межрайонная прокуратура Иркутской области через суд отстояла права на получение единовременных выплат членов семьи с ребенком-инвалидом, которые пострадали от паводка. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

Семья проживала в недавно построенном доме в Тайшетском районе, где были созданы необходимые условия для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Но постоянной регистрации по новому адресу в зоне паводка граждане не имели, в связи с чем не могли получить компенсационные выплаты.

"Прокурором в интересах данных граждан, в том числе ребенка-инвалида, предъявлено заявление в суд об установлении юридического факта их проживания, которое рассмотрено и удовлетворено. Право на получение единовременной материальной помощи каждого члена семьи восстановлено", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Иркутской области назвал ликвидацию последствий наводнения неудовлетворительной, а также поручил в самые короткие сроки разобраться с выплатой денежных средств пострадавшим. После чего губернатор Сергей Левченко сообщил, что единовременная материальная помощь выплачена уже 99% пострадавшим от паводка.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, вода повредила 22 автомобильных моста. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Правительство РФ выделило региону на различные цели, связанные с восстановлением от паводка, около 17 млрд рублей.