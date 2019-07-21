Лидер партии "Голос" Вакарчук заявил, что продолжит выступать с группой "Океан Эльзы"

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что продолжит выступать с музыкальной группой "Океан Эльзы" после прохождения в Верховную раду по итогам выборов, которые состоялись в воскресенье. Об этом он сказал на брифинге в штабе партии.

"Закон не запрещает заниматься творческой деятельностью",- сказал Вакарчук.

Согласно данным экзитполов, на выборах в Верховную раду по партийным спискам пятипроцентный барьер преодолевают пять политических сил, партия "Голос" набирает от 6% до 6,5%.