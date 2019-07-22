В Камчатском крае запущены туристические экскурсии на вертолете к вулкану Хангар

ТАСС, 22 июля. Туристический вертолетный маршрут к вулкану Хангар с остановкой на Тимоновских горячих источниках представлен туроператорам Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар с посадкой в его кальдере, где находится красивейшее и одно из самых глубоких озер на Камчатке, в среднем занимает 4,5 - 5 часов. Кроме того, тур включает остановку на Тимоновских горячих источниках, известных своими целебными свойствами. Здесь расположена комфортная база отдыха - Горный приют Святого Тимона, где гости смогут пообедать и искупаться", - говорится в распространенном сообщении.

По информации правительства края, представители туристского сообщества Камчатки положительно оценили запуск нового маршрута, так как считают, что он будет пользоваться популярностью у туристов. В регионе уже началась продажа путевок, стоимость экскурсии составляет 30 тыс. рублей.

Хангар - активный вулкан в центральной части Камчатки высотой 2 тыс. м. Последнее извержение произошло примерно 500 лет назад. Огромный кратер вулкана площадью несколько квадратных километров заполнен водой и образует живописное озеро глубиной 150 метров с двумя небольшими островами. Вулкан Хангар является памятником природы ландшафтного характера.

Тимоновские минеральные горячие источники - памятник природы. Они расположены по обоим берегам живописной долины левого истока реки Падь Тимоновская на высоте 700 м над уровнем моря. Эти источники давно известны на Камчатке своими лечебными свойствами, всего здесь насчитывается до 15 грифонов (жерла гейзера) с разными температурами - от 16 до 46 градусов тепла. На Тимоновских источниках находится база отдыха Горный приют Святого Тимона, где созданы условия для размещения туристов (13 номеров), есть ресторан, завершается строительство спа-центра.