Представители властей регионов стран Северо-Восточной Азии соберутся в Якутске 6-8 августа

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Организация Генеральной ассамблеи Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии в 2020 году станет темой рабочего заседания членов ассоциации, которое пройдет в Якутске 6-8 августа. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра по внешним связям и делам народов Якутии Владимир Васильев.

"Рабочее заседание Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии состоится в Якутске 6-8 августа. Участие подтвердили 24 региональные администрации из России, КНР, Японии, Южной Кореи и Монголии. Представители КНДР не смогут принять участие во встрече. В ходе заседания будут рассмотрены планы основных мероприятий, назначение почетных послов организации в регионах, а также подготовку Генеральной ассамблеи в Якутске в 2020 году", - сказал Васильев.

Он добавил, что также состоится заседание подкомиссии по спорту, которую возглавляет Якутия. "Обсудят возможность проведения ежегодного фестиваля по этноспорту, планы совместной работы", - отметил собеседник агентства.

В октябре 2018 года китайская провинция Хунань передала Якутии председательство в организации. В рамках председательства Якутия должна обеспечить заседание рабочих групп и комиссий ассоциации на уровне министерств и ведомств, а также провести Генеральную ассамблею в 2020 году на уровне глав регионов.

Ранее из регионов России в организации председательствовали Хабаровский край и Иркутская область.

Ассоциация создана для поддержки регионального сотрудничества стран Северо-Восточной Азии: России, Японии, Китая, Южной Кореи, КНДР, Монголии. На сегодняшний день членами ассоциации являются 77 региональных администраций, в том числе 16 от России. В ее рамках действуют 14 подкомиссий.