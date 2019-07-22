"Известия": названы самые популярные марки авто у российских угонщиков

ТАСС, 22 июля. Как сообщают "Известия" со ссылкой на "Ренессанс Страхование" в январе-июле 2019 года первым по угонам в России стал седан Hyundai Solaris. Далее следует седан Kia Rio, а на третьей позиции - Kia Ceed.

Также в рейтинге присутствуют такие марки авто, как Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Kia Optima.

В Москве и Санкт-Петербурге угонщики также выбирают BMW X5 и Toyota Land Cruiser Prado.

Управляющий директор по автострахованию "Ренессанса" Сергей Демидов отметил, что популярность более доступных марок у угонщиков растет. По его словам это связано с дороговизной комплектующих. Как отмечается, недорогие авто преступники чаще всего разбирают, что делает поиски угнанного авто невозможными. Машины премиум-сегмента отправляют за границу с перебитыми номерами.