Путин поздравил Наталию Солженицыну с юбилеем

О чем Солженицын не мог перестать думать более полувека

О чем Солженицын не мог перестать думать более полувека Почему писатель называл роман-эпопею "Красное Колесо" главным текстом своей жизни — читайте в спецпроекте ТАСС

"Вы посвятили свою жизнь, энергию, дар созидания развитию благотворительности и просветительства, - говорится в поздравительной телеграмме главы государства. - Стояли у истоков востребованных образовательных, гуманитарных проектов". Среди них Путин упомянул Музей русского зарубежья, который стал центром сбережения огромного пласта отечественной истории и культуры, связанного с эмиграцией, ее творчеством, укладом и традициями.

"Неотъемлемой, очень важной составляющей духовного наследия России являются работы Александра Исаевича Солженицына, - подчеркнул глава государства. - Вы были и остаетесь единомышленником, самым близким соратником великого писателя. Многое делаете для сохранения его трудов и идей. Передаете потомкам память об этом ярком, уникальном человеке, о его роли в утверждении принципов справедливости и демократии в нашей стране".

После смерти Александра Исаевича Наталия Дмитриевна продолжает участвовать во многих проектах, начатых при жизни писателя, в частности, в работе Дома русского зарубежья имени Солженицына. Она также является главным распорядителем его литературного и историко-документального наследия. Президент России Владимир Путин в июле наградил Солженицыну орденом Святой великомученицы Екатерины "за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность".