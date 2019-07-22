Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая 18 июля получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", все еще находится в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в отделении острых эндотоксикозов, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в справочной службе больницы.

"Состояние пока тяжелое, она в отделении острых эндотоксикозов", - сказал собеседник агентства.

Ранее супруг актрисы Глеб Панфилов сообщил ТАСС об улучшении состояния актрисы. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер отметил в беседе с ТАСС, что Чурикова отделалась ушибами, переломов и трещин костей у нее нет.

Актриса была занята в постановке "Старая дева" вместе с Александром Михайловым. Он рассказал ТАСС, что Чурикова была госпитализирована после падения.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии. Окончила Щепкинское училище, стала работать в Московском ТЮЗе. Будучи студенткой, она снялась в фильме Александра Роу "Морозко", где сыграла роль Марфушеньки-душеньки. Также она снималась в картине Глеба Панфилова "В огне брода нет". Позже режиссер и актриса вместе работали и над другими фильмами: "Начало", "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые".

Актриса снималась у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова. С последним она более 45 лет работает в "Ленкоме".