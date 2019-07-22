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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

В посольстве Ирана в Индии рассказали о самочувствии членов экипажа Stena Impero

Сотрудники посольства отметили, что все члены экипажа задержанного британского танкера чувствуют себя хорошо

ТАСС, 22 июля. Самочувствие всех членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного на прошлой неделе в Ормузском проливе, в том числе троих россиян, хорошее. Об этом сообщили в понедельник агентству Reuters в посольстве Ирана в Индии.

"Все члены экипажа, включая граждан Индии, здоровы, они все еще на борту танкера", - цитирует агентство заявление диппредставительства. Отмечается, что сотрудники посольства Индии в Тегеране в свою очередь поддерживают контакты с иранскими властями для обсуждения сложившейся ситуации.

В пятницу, 19 июля, агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Глава компании - владельца танкера Stena Bulk Эрик Хонелл сообщил, что команда состоит из 23 человек из Литвы, Индии, России и Филиппин. По данным посольства РФ в Иране, на борту танкера находятся трое россиян.

4 июля власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) задержали шедший под флагом Панамы танкер Grace 1 по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций.

Теги
ИранВеликобританияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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