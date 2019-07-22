В посольстве Ирана в Индии рассказали о самочувствии членов экипажа Stena Impero

ТАСС, 22 июля. Самочувствие всех членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного на прошлой неделе в Ормузском проливе, в том числе троих россиян, хорошее. Об этом сообщили в понедельник агентству Reuters в посольстве Ирана в Индии.

"Все члены экипажа, включая граждан Индии, здоровы, они все еще на борту танкера", - цитирует агентство заявление диппредставительства. Отмечается, что сотрудники посольства Индии в Тегеране в свою очередь поддерживают контакты с иранскими властями для обсуждения сложившейся ситуации.

В пятницу, 19 июля, агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Глава компании - владельца танкера Stena Bulk Эрик Хонелл сообщил, что команда состоит из 23 человек из Литвы, Индии, России и Филиппин. По данным посольства РФ в Иране, на борту танкера находятся трое россиян.

4 июля власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) задержали шедший под флагом Панамы танкер Grace 1 по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций.