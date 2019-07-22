Беглов призвал ужесточить борьбу со стихийными свалками в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить борьбу с несанкционированными свалками, а также активизировать работу по предотвращению их появления. Об этом он сообщил в понедельник на совещании с членами городского правительства.

"Надо с собственниками территорий проводить соответствующую работу, обязать их к уборке. Мы должны знать, когда они выполнят очистку своей территории. Если этого не происходит, то тогда - штраф, и вплоть до заведения уголовного дела. Что касается городских территорий, то здесь надо создавать систему наблюдения и меры, которые бы не позволяли снова загрязнять эту территорию. Я обращаюсь к главам районов. Надо делать и фотофиксацию, надо ставить и бетонные заграждения, общественный патруль", - сказал Беглов.

По его словам, благодаря усилиям активистов было выявлено 36 несанкционированных свалок на территории 13 районов. Вице-губернатор Николай Бондаренко на совещании сообщил, что из этого числа ликвидировано 8 свалок.

"По 15 свалкам будут проведены работы до 15 ноября в связи с объемом работ и объемом финансирования. Девять - это объемные объекты, поэтому работы планируем выполнить в 2020 году, для этого будем просить средства бюджета. И четыре свалки находятся на частных территориях", - сказал он.

Глава города отметил, что власти Петербурга тратят значительные средства на ликвидацию стихийных свалок. "Вместо этого мы могли бы построить дополнительные детские сады, школы, поликлиники. Я попрошу прокуратуру повнимательнее к этому отнестись и взять на особый контроль", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в городе выявлено около 500 свалок. Проектом городского бюджета на три года выделено около 1 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.