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Паводок в Иркутской области

Мутко поручил перевести работу по ликвидации ЧС в Иркутской области на ежедневный контроль

В результате паводка в Иркутской области погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил членам комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области вести ежедневный контроль над устранением последствий паводка.

"Комиссия наша переходит на режим ежедневной работы - это первое. Я прошу всех федеральных членов комиссии и тех, кто работает в регионе, еще раз взять свою зону ответственности на ежедневный контроль", - сказал он на заседании комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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