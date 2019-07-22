Приставы за полгода ограничили выезд за рубеж 200 тыс. москвичей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Более 200 тыс. москвичей были ограничены в первом полугодии этого года в выезде за рубеж из-за долгов, расплатиться и снять ограничение удалось лишь 22% из них. Об этом сообщили ТАСС в управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве по итогам работы за отчетный период.

По данным УФССП, за полгода приставы вынесли 202 тыс. постановлений об ограничении выезда (в 1-м полугодии 2018 года - 126 тысяч). Лишь с 45 тыс. таких должников (22%) постановления были сняты к середине года.

В общей сложности к 1 июля в стоп-лист попали 156 тыс. 850 жителей столицы с общей суммой долга в 303 млрд рублей, в том числе 16,7 тыс. алиментщиков с долгами на 3,6 млрд рублей. Средняя сумма долга одного невыездного жителя столицы составила 1 млн 915 тыс. рублей.

Ровно год назад под таким ограничением находились 105 тыс. жителей Москвы.