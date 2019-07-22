Росстат сообщил, что 20% работников сферы образования получают меньше 15 тыс. рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Зарплаты 20% работников сферы образования оказались ниже 14,7 тыс. рублей в месяц, 7% получают ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в размере 11280 рублей. Таковы результаты исследования Росстата, опубликованные на сайте ведомства.

Согласно данным Росстата, в сфере образования в России работает 4,37 млн граждан. Из них ниже МРОТ получает более 304,9 тыс. работников. Отмечается, что средний уровень их зарплаты в категории работников образования, получающих ниже МРОТ, составляет 9973 рублей.

При этом 17,2% получают от 14,7 до 20,3 тыс. рублей, 22,9% - от 20,3 до 29,3 тыс. рублей, а 16,6% - от 29,3 до 40 тыс. рублей. Порядка 8,2% работников сферы образования получают зарплату в размере от 40 до 50 тыс. рублей, 4,8% получают до 60 тыс. рублей в месяц, а 3,9% - до 75 тыс. рублей. До 100 тыс. рублей получает только 3,3%, свыше 100 тыс. рублей - 3%.

Что касается других отраслей, то наибольшая доля работников, получающих зарплату ниже МРОТ, - в сфере предоставления услуг (7,5%). Средний заработок этой категории составляет 8683,3 рубля. Также порядка 5,8% работников в области культуры, спорта и организации досуга получают ниже МРОТ со средней зарплатой в 9308 рублей.

Ранее сообщалось, что порядка 775 тыс. россиян (2,9%) получают зарплаты ниже МРОТ. Всего в России работает 27093 трудоспособных граждан.

Как сообщал ТАСС проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, в соответствии с Трудовым кодексом, оплата труда ниже МРОТ недопустима. Он пояснил, что некоторые работодатели, чтобы избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды, устанавливают псевдосокращенный рабочий день. В итоге фактически человек работает восемь часов, а в табеле ему ставят четыре часа. Основную часть зарплаты в таком случае выплачивают в конверте, и в этой связи с точки зрения закона придраться к работодателям трудно.