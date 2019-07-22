Из-за ЧП с поездами в Коми организовали дополнительные авиарейсы

СЫКТЫВКАР, 22 июля. /ТАСС/. Дополнительные авиарейсы организовали в Республике Коми из-за нарушенного железнодорожного сообщения в связи с размывом путей и сходом с рельсом грузовых вагонов. Вылеты из Сыктывкара в Усинск и Воркуту назначены на вторник, говорится в сообщении пресс-службы главы Коми.

"Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил организовать дополнительные авиарейсы в связи с аварией в Сосногорском районе. Соответствующее поручение дано и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта республики Александру Ремиге совместно с региональным авиаперевозчиком - АО "Комиавиатранс", - говорится в сообщении.

Так, дополнительный авиарейс назначен на вторник, 23 июля, с вылетом из Сыктывкара в 10:00 мск и прибытием в Усинск в 11:00. Из Усинска самолет отправится в тот же день в 12:00, прибудет в Сыктывкар в 13:00.

Самолет из Сыктывкара в Воркуту вылетит 23 июля в 14:00, прибытие - в 15:30. Из Воркуты в тот же день вылет назначен на 16:30, прибытие в Сыктывкар - в 18:00. Готовятся дополнительные вылеты в среду и четверг, о расписании будет сообщено дополнительно, добавили в пресс-службе.

Сход 23 вагонов с углем произошел в ночь на 22 июля на железнодорожной станции "Керки" в Сосногорском районе Коми из-за размыва пути после ливней. Авария произошла с грузовым поездом Воркута - Череповец в составе 54 вагонов, повреждены железнодорожные пути, проезда нет. В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов по Северной железной дороге ограничено до 26 июля. Продажи билетов на ряд поездов приостановлены.

По поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова для координации работ по доставке пассажиров и организации необходимой помощи на месте ЧП работает рабочая группа региональной комиссии по ЧС во главе с зампредседателя правительства региона Константином Лазаревым, начальником ГУ МЧС по Коми Александром Князевым, председателем Комитета ГО и ЧС региона Александром Бурцевым. Запущены специальные автобусы между станциями Сосногорск и Ираель. На территории Сосногорского района действует режим ЧС.