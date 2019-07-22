Попавшие в сложную жизненную ситуацию дети из Петербурга отправятся в путешествия по РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Дети из Петербурга, попавшие в сложную жизненную ситуацию и принятые под опеку и попечительство, отправятся в рамках всероссийской акции "Весь мир - в подарок детям" в культурно-просветительские путешествия по России. На этот год запланировано около 300 поездок, сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергей Корнеев.

"В этом году после призыва Александра Дмитриевича [Беглова] к организаторам акции обратились муниципальные образования, предложили сделать участниками детей, находящихся на опеке и попечительстве, то есть тех детей, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Туристскими фирмами были предложены уникальные, лучшие из лучших программ для этих детей, это лучшие туристские маршруты России. Это действительно уникальные поездки - это Сочи, это Крым, это речные круизы, это "Золотое кольцо", это Москва, это Санкт-Петербург, это "Серебряное ожерелье" Северо-Запада, это Кижи, Валаам, Соловки. И это не просто туристские поездки, это образовательно-культурно-просветительские маршруты по местам нашей истории", - сказал Корнеев.

Он добавил, что все программы адаптированы для детей. "Все программы, которые были предложены в рамках акции в этом году, адаптированы полностью под детей. Все программы специализированные, это не просто туристская поездка на пляж, это просветительская информационная история", - уточнил спикер.

Акция "Весь мир - в подарок детям" проходит с 2003 года, в ней приняли участие 2 тыс. детей. Турфирмы, входящие в Северо-Западное региональное отделение Российского союза туриндустрии (СЗРО РСТ), и партнеры акции помогают бесплатно отправиться на отдых детям и подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Ранее в поездки отправляли детей военнослужащих, сотрудников структур по обеспечению безопасности, погибших или пострадавших при исполнении служебного долга. В этом году перечень участников акции расширили.

Акцию поддержали федеральные туроператоры и крупные компании. В этом году, сообщил зампред Ростуризма, к акции присоединились или предоставили новые программы порядка десяти новых компаний.

Ранее председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Всеволод Беликов сообщал, что всего в Петербурге проживает около 6 тыс. детей, попавших в сложную жизненную ситуацию и находящихся под опекой. В акции "Весь мир - в подарок детям Санкт-Петербурга" смогут принять участие дети в возрасте от 10 до 18 лет - таких в городе около 3 тыс. человек.