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Совфед одобрил закон о запрете на передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ

Этот закон также запрещает перераспределять долг между другими собственниками дома

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ. Документ подготовила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Законопроект направлен на устранение коллизии норм и конкретизацию гарантии защиты прав граждан от действий, связанных со взиманием просроченной задолженности по жилищно-коммунальным платежам путем передачи таких полномочий коллекторам, а также иным непрофессиональным участникам рынка ЖКХ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, отмечается, что уступка прав требований непрофессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке с участием уполномоченных жилищным законодательством участников, а также исключает дальнейшую передачу средств за потребленные ресурсы надлежащему кредитору в полном объеме.

Документ исключает возможность уступки права взыскивать просроченную задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг кроме его передачи профессиональным участникам рынка. В их числе - управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы. Должник при этом должен получить уведомление в течение 10 дней в письменной форме. Закон также запрещает перераспределять долг между другими собственниками дома.

В пользу принятия документа ранее выступили Минстрой и Федеральная служба судебных приставов.

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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