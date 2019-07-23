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Госдума уточнила порядок внесения ВС представлений об аттестации судей военных судов

Согласно закону, глава Верховного суда вносит такие представления об аттестации председателей кассационного военного суда, апелляционного военного суда, окружных военных судов, а также их заместителей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, который призван уточнить порядок внесения представлений о квалификационной аттестации судей в военных судах, подаваемых Верховным судом (ВС).

В соответствии с прежним порядком председатель Верховного суда вносил в коллегию судей представления о квалификационной аттестации всех судей военных судов.

Принятый закон уточняет, что глава Верховного суда вносит такие представления об аттестации председателей кассационного военного суда, апелляционного военного суда, окружных (флотских) военных судов, а также их заместителей. Председатели окружных военных судов в свою очередь будут подавать представления на судей, работающих в подведомственных им судах.

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