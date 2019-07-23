Госдума уточнила порядок внесения ВС представлений об аттестации судей военных судов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, который призван уточнить порядок внесения представлений о квалификационной аттестации судей в военных судах, подаваемых Верховным судом (ВС).

В соответствии с прежним порядком председатель Верховного суда вносил в коллегию судей представления о квалификационной аттестации всех судей военных судов.

Принятый закон уточняет, что глава Верховного суда вносит такие представления об аттестации председателей кассационного военного суда, апелляционного военного суда, окружных (флотских) военных судов, а также их заместителей. Председатели окружных военных судов в свою очередь будут подавать представления на судей, работающих в подведомственных им судах.