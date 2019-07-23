Госдума уточнила правила обеспечения безопасности на транспорте

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект об усилении правил обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, включая предоставление подразделениям транспортной безопасности права на использование оружия.

Согласно закону, теперь объекты транспортной инфраструктуры подлежат обязательному категорированию в соответствии с порядком и количеством категорий, установленных правительством РФ. Сейчас этот порядок устанавливает Минтранс, присуждая категории, в частности, исходя из возможного количества погибших или пострадавших и максимального материального ущерба. При этом исключается действующее категорирование транспортных средств в контексте угрозы совершения акта незаконного вмешательства. Сохраняется только категорирование объектов транспортной инфраструктуры.

Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов, которые категорированию не подлежат, будут устанавливаться правительством по представлению уполномоченного органа власти. Субъекты транспортной инфраструктуры должны будут разработать и утвердить паспорта обеспечения транспортной безопасности как объектов инфраструктуры, так и транспортных средств. Типовую форму паспорта будет определять правительство.

Перевозчики и работающие на транспорте субъекты должны будут обеспечить технический доступ к необходимой информации подразделениям ФСБ, МВД России, Ространснадзора, а также передачу таких данных в служебные помещения, доступ к которым будет у территориальных органов данных ведомств.

Повторный досмотр граждан, транспортных средств, грузов, багажа, почтовых отправлений, ручной клади, личных вещей и иных материальных объектов допускается при получении субъектом транспортной инфраструктуры или перевозчиком информации об угрозе незаконного вмешательства. Кроме того, основанием для проведения досмотра теперь может стать наблюдение или собеседование с подозрительным лицом. В ходе дополнительного досмотра проводится распознавание обнаруженных предметов и веществ.

Подразделения транспортной безопасности получают право на приобретение, хранение и применение специальных средств для защиты любых объектов транспортной инфраструктуры и транспорта, а не только первой и второй, как сейчас. Если же речь идет именно о первой и второй категории, то подразделениям ведомственной охраны разрешается использование боевого ручного стрелкового оружия. Правительство также получает право по согласованию с МВД и ФСБ определять суда с ядерным реактором или ядерными материалами на борту, вокруг которых должна быть установлена зона безопасности.