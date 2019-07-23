Врио главы Липецкой области требует снести бюст Сталина в Липецке

ТАСС, 23 июля. Бюст Сталина у здания регионального отделения КПРФ в Липецке был установлен незаконно, его требуется снести, считает врио главы Липецкой области Игорь Артамонов.

В ночь на 21 июля в Липецке группа подростков облила строительной пеной бюст Сталина. К входной двери в помещение они привязали петарды и газовый баллончик, петарда впоследствии взорвалась. Действия группы молодых людей записал видеорегистратор. Липецкая полиция начала проверку.

"Как бы ни возмущались коммунисты, но букву закона они все-таки не соблюли - не прошли всю действующую в Липецке процедуру увековечивания памяти выдающихся личностей. Раз не голосовали депутаты горсовета за памятник Сталину на улице Кузнечная, стало быть, он вне закона. И его, действительно, нужно демонтировать. Суды всех инстанций примут такое решение, невзирая ни на общественное мнение, ни на личность Иосифа Виссарионовича, и это в обкоме КПРФ прекрасно осознают", - процитировали ТАСС в пресс-службе администрации региона слова Артамонова.

По данным пресс-службы, перед установкой требовалось получить разрешение соответствующей комиссии Липецкого горсовета. Мэрия Липецка должна была принять решение о том, узаконить ли бюст или потребовать его убрать.