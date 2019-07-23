Совфед одобрил законы о наказании за нарушение техосмотра машин

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании во вторник одобрил пакет законов, устанавливающих ответственность за оформление поддельной диагностической карты без реального прохождения технического осмотра (ТО) транспортного средства и введение недостоверных сведений в единую автоматизированную информационную систему.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) вносятся поправки, согласно которым, за оформление фальшивой карты без техосмотра предусматривается штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Аналогичные штрафы предусмотрены и за передачу в единую автоматизированную информационную систему данных о прохождении ТО в том случае, если на самом деле он не проводился.

Кроме того, проведение техосмотра специалистами без соответствующей аккредитации повлечет за собой штраф для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

За управление автомобилем с неоформленной в установленном порядке диагностической картой, подтверждающей допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, вводится штраф в размере 2 тыс. рублей. При этом, согласно примечанию к статье, если правонарушение выявляется два и более раза в течение суток с момента первого правонарушения, то нарушитель за второй и последующие случаи к административной ответственности привлекаться не будет.

Также вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению ТО без аккредитации оператора технического осмотра, предусматривающая обязательные работы до 480 часов либо арест на срок до шести месяцев. В случае совершения преступления группой лиц предусмотрено тюремное заключение на срок до пяти лет.

Пакет поправок в КоАП и УК РФ дополняет ранее принятый закон о фотофиксации процедуры ТО и оформлении диагностической карты в виде электронного документа. "Предлагаемые изменения корреспондируются с новеллами в законе "О техническом осмотре" и предусматривают ответственность в тех сферах, которые ранее не были урегулированы законом. Речь идет о технических экспертах, которые осуществляют функцию по техническому осмотру транспортных средств. Они несут ответственность не только за выдачу недостоверных документов, но и за внесение недостоверных сведений в соответствующие государственные информационные ресурсы", - отметил зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин.