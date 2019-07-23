Госдума приняла во II чтении законопроект о регулировании комплексного развития территорий

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении внесенный правительством законопроект, предусматривающий возможность включения в границы территорий, входящих в программы комплексного и устойчивого развития, земельных участков из государственной и муниципальной собственности, но при этом без права изъятия многоквартирных домов.

Согласно тексту документа, в проект развивающихся территорий могут быть включены участки, на которые не распространяются права третьих лиц. При этом данные участки должны примыкать к территориям, включенным в проект по комплексному и устойчивому развитию.

Дома изыматься не будут

Данный документ изначально вызвал дискуссию в обществе в связи с тем, что в первоначальной своей версии предусматривал "возможность изъятия для муниципальных нужд" земельных участков, на которых расположено аварийное или подлежащее сносу жилье, многоквартирные дома, снос которых предусмотрен муниципальными адресными программами. Было предусмотрено и изъятие объектов коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих исключительно данные дома, так как необходимость в них отпадает.

Этот же вопрос в начале заседания подняла глава комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, по словам которой, рассмотрение законопроекта нужно отложить, чтобы успокоить жителей домов, а также лучше проработать вопрос о сокращении сроков проведения публичных слушаний по проектам планировки территорий, что также предусматривает документ.

Глава профильного комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев со своей стороны заверил, что все положения об изъятиях были исключены из проекта закона. "Нет никаких изъятий", - подчеркнул он, призвав принять законопроект во втором и третьем чтениях.

Принятые поправки

В тексте сохраняется норма, согласно которой сокращается минимальная продолжительность публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам правил землепользования и застройки с двух до одного месяца, а максимальная - с четырех до трех месяцев. Еще одна новелла заключается в том, что в случае однократного отступления от проекта при развитии территорий без превышения предельных параметров не более чем на 10% общественные обсуждения и слушания не проводятся.

Законопроектом из определения понятия "красная линия" исключается необходимость установления таких границ при размещении линейных объектов. В то же время, к решению о комплексном развитии территорий необходимо будет готовить приложение об их границах. Органы местного самоуправления сами смогут заниматься развитием территорий без обязательного привлечения инвесторов.

Кроме того, в перечень уникальных объектов вносятся ветроэнергетические установки высотой более 250 метров и отменяется необходимость получения разрешений на возведение антенных опор высотой до 50 метров.