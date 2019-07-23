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Москалькова: введение идентификации пользователей электронной почты надо проработать

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что нельзя "загонять интернет в жесткие рамки" и лишать общество возможности реализовывать право на свободу слова, убеждений и обмен информации

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что законопроект об идентификации пользователей электронной почты требует детальной проработки.

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"Законопроект требует детальной проработки, очень важно, чтобы в этом документе были детально прописаны понятия "вредоносность информации", "нарушения" и так далее", - сказала Москалькова журналистам после представления доклада о своей работе в 2018 в Совете Федерации.

При этом она подчеркнула, что нельзя "загонять интернет в жесткие рамки" и лишать общество возможности реализовывать право на свободу слова, убеждений и обмен информации.

"Ограничение личного пространства никому не нравится, проникновение в личную жизнь ранит человека, но мы знаем, что с помощью цифровых технологий взрывались общества и нарушались права человека", - добавила омбудсмен.

Ранее председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и заместители Александр Башкин и Александр Карлин внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий использование электронной почты только идентифицированными в установленном порядке пользователями. Согласно проекту, идентификацию пользователей предлагается осуществлять при помощи номера телефона. Законопроект также обязывает операторов электронной почты ограничивать рассылку и передачу сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ. Как отмечают авторы инициативы, принятие такого законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичМоскалькова, Татьяна Николаевна
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