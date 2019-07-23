Депутаты намерены защитить от застройки сквер у музея Достоевского в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Фракция партии "Единая Россия" в законодательном собрании Санкт-Петербурга внесла во вторник на рассмотрение городского парламента проект поправок в закон "О зеленых насаждениях общего пользования", в соответствии с которыми предлагается включить в перечень защищенных от застройки территорий два сквера в Приморском и Центральном районах города, сообщили журналистам в пресс-службе петербургского парламента.

"Проект закона подготовлен фракцией "Единая Россия" с целью дополнительного включения в Перечень территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения новой территории, расположенной восточнее дома 116 по улице Савушкина, а также с целью увеличения площади территории зеленых насаждений общего пользования местного значения - сквера, расположенного между домом 2/5 по улице Достоевского и домом 9/27 по Кузнечному переулку", - говорится в пояснительной записке к документу за подписью главы фракции партии Александра Тетердинко.

Изначально планировалось, что новое пятиэтажное здание для литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского появится на незастроенном участке в Кузнечном переулке, примыкающем к действующему музею писателя, в 2021 году - к 200-летнему юбилею со дня рождения Достоевского. Стоимость проекта оценивалась в 700 млн рублей, его собирались осуществить на средства меценатов, в числе которых сооснователь инвестиционной компании VIYM, соучредитель фонда "Петербург Достоевского" Андрей Якунин.

Архитекторы проекта заверили представителей городской администрации в наличии технологий, позволяющих построить новое здание в центре города без негативного влияния на соседние строения. Однако общественность высказывалась против строительства здания.