Строительство нового корпуса онкодиспансера в Ставрополе начнется в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 23 июля. /ТАСС/. Новый корпус краевого клинического онкодиспансера по нацпроекту "Здравоохранение" начнут строить в Ставрополе в 2020 году. Планируется, что он будет принимать пациентов со всего Северного Кавказа, сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя региона во вторник.

"Строительство нового корпуса планируется начать в следующем году. Сроки завершения строительства пока сложно назвать, это будет зависеть от поступления денежных средств", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, завершен комплекс инженерных изысканий, разработана проектная и рабочая документация по объекту. На эти цели из краевого бюджета выделено порядка 108 млн рублей.

"В составе нового лечебно-диагностического корпуса будет два поликлинических отделения на 600 посещений в смену, стационар круглосуточного пребывания на 376 коек и дневной стационар на 10 коек, семь хирургических отделений, отделение радионуклидной терапии, гематологическое отделение, блок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и отделения анестезиологии и реанимации. Операционное отделение будет состоять из 15 операционных боксов", - приводятся в сообщении слова министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого.

Министерство отмечает, что для создания нового онкологического корпуса в край планируется привлечь федеральные инвестиции. Более 5 млрд рублей предполагается направить на проведение строительно-монтажных работ, а также оснащение объекта специализированным оборудованием. Корпус планируется строить на территории действующего краевого клинического онкодиспансера на площади почти 74 тыс. квадратных метров. Новое строение планируется соединить переходами с главным корпусом, а также со зданием диагностики.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.