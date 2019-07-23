Глава Тверской области предложил отменить штрафы для школьников за нарушения на ЕГЭ

ТАСС, 23 июля. Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил отменить штрафы для школьников при нарушении правил сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), в том числе за использование мобильного телефона. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба правительства региона по итогам совещания о проведении ЕГЭ в 2019 году.

"На заседании правительства Тверской области губернатор Игорь Руденя выступил с инициативой об отмене применения материального наказания к детям, которые нарушили правила сдачи ЕГЭ", - сообщила пресс-служба администрации региона.

За нарушение закона в области образования, в том числе за использование мобильного телефона при сдаче госэкзамена, гражданам предусмотрен штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, на нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, также предусмотрены штрафы для должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей и юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Нарушившие порядок ЕГЭ удаляются с экзаменов без права пересдачи в текущем году.

Как добавили в пресс-службе, все экзамены в Тверской области прошли без технологических сбоев, работали 58 пунктов их проведения, во всех аудиториях шло видеонаблюдение в онлайн-режиме.