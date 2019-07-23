Эксперт: Минкульт Украины не имеет оснований переименовать каноническую УПЦ

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Решение Шестого апелляционного административного суда Киева, накануне удовлетворившего иск канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к Министерству культуры Украины, означает, что у государства по-прежнему нет оснований для изменения названий епархий и монастырей, в которых бы указывалась принадлежность к Русской церкви. Об этом во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

"Решение суда означает, что на сегодняшний день Министерство культуры [Украины] не имеет возможности принудительным способом вносить какие-либо изменения в Единый реестр юридических лиц и переименовывать религиозные организации, которые входят в состав УПЦ. Таким образом, наименования остаются прежними", - сказал он.

Бахов напомнил, что ранее УПЦ просила суд запретить Министерству культуры и другим субъектам регистрации вносить какие-либо изменения в Единый реестр юридических лиц. Суд удовлетворил ходатайство, но Минкульт не согласился и обжаловал это определение суда. Однако Шестой апелляционный административный суд Киева, который рассматривал жалобу, не удовлетворил ее, посчитав решение суда первой инстанции законным и обоснованным.