{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Эксперт: Минкульт Украины не имеет оснований переименовать каноническую УПЦ

Как заявил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, об этом свидетельствует решение апелляционного административного суда Киева

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Решение Шестого апелляционного административного суда Киева, накануне удовлетворившего иск канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к Министерству культуры Украины, означает, что у государства по-прежнему нет оснований для изменения названий епархий и монастырей, в которых бы указывалась принадлежность к Русской церкви. Об этом во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

"Решение суда означает, что на сегодняшний день Министерство культуры [Украины] не имеет возможности принудительным способом вносить какие-либо изменения в Единый реестр юридических лиц и переименовывать религиозные организации, которые входят в состав УПЦ. Таким образом, наименования остаются прежними", - сказал он.

Бахов напомнил, что ранее УПЦ просила суд запретить Министерству культуры и другим субъектам регистрации вносить какие-либо изменения в Единый реестр юридических лиц. Суд удовлетворил ходатайство, но Минкульт не согласился и обжаловал это определение суда. Однако Шестой апелляционный административный суд Киева, который рассматривал жалобу, не удовлетворил ее, посчитав решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Теги
УкраинаСоздание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
Дополнительные авиарейсы в Печору и Инту открыли в Коми в связи с железнодорожной аварией
Ранее дополнительные авиарейсы запустили в Усинск и Воркуту
Читать полностью