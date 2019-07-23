Васильев приветствует приравнивание ополченцев Дагестана к ветеранам боевых действий

МАХАЧКАЛА, 23 июля. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев назвал долгожданным принятие закона о приравнивании дагестанских ополченцев, сражавшихся против боевиков в 1999 году, к ветеранам боевых действий. Об этом он заявил ТАСС во вторник.

"Президент восстановил справедливость накануне 20-летия вторжения в Дагестан. Отбив многочисленные атаки боевиков, жители нашей республики сделали все для защиты нашей родной земли и для сохранения территориальной целостности России в трудное для всей страны время. Хотелось бы, чтобы сегодня об этом помнили все жители нашей огромной многонациональной страны", - сказал Васильев.

По его словам, вопрос о статусе дагестанских ополченцев "ставился и обсуждался давно". "Наконец, наши ополченцы, в том числе ботлихцы, цумадинцы, новолакцы, получили этот важный статус", - сказал глава региона.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 20 июня поручил приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе. Во время программы ветераны дагестанского села Ботлих обратились к главе государства с жалобой, что у ополченцев, давших отпор боевикам, нет статуса участников боевых действий на Северном Кавказе.

Госдума на заседании 23 июля приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков в 1999 году. Документ дает им право на получение ежемесячных выплат и материальных льгот. Автором инициативы выступил депутат-единоросс Умахан Умаханов.

В августе и сентябре 1999 года вооруженные бандформирования вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район республики. Тогда российским войскам в борьбе с боевиками помогли местные жители - ополченцы. В апреле 2019 года глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о праздновании в республике 20-летия разгрома международных террористов, вторгшихся в 1999 году в Дагестан.