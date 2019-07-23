Журналиста дагестанского еженедельника Гаджиева обвиняют в финансировании терроризма

МАХАЧКАЛА, 23 июля. /ТАСС/. Обвинение в организации финансирования терроризма и участии в террористической организации предъявлено журналисту дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву, сообщил ТАСС во вторник руководитель пресс-службы следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану Расул Темирбеков.

"Абдулмумину Гаджиеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая признана террористической") и части 4 статьи 205.1 УК РФ ("Организация финансирования терроризма")", - сказал Темирбеков.

В середине июня сотрудники следственного управления СК РФ по Дагестану провели обыски в доме Гаджиева, сам он был доставлен в следственные органы. 18 июня Советский районный суд Махачкалы арестовал Гаджиева на два месяца.