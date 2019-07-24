СМИ: зависимость китайской молодежи от компьютерных игр достигла угрожающих масштабов

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Игровая зависимость у китайской молодежи достигла пугающих масштабов, угрожая физическому и психическому здоровью подрастающего поколения. Об этом пишет газета China Daily, которая ссылается на мнение экспертов.

"Игровые расстройства среди молодежи, включая несовершеннолетних, стала серьезной проблемой повсюду в мире, ее проявления также растут в Китае", - считает эксперт Академии наук КНР, начальник госпиталя Пекинского университета Лу Линь. Избыточное применение электронных устройств, в том числе - видеоигр, в течение длительного времени может нарушить нормальный ход жизни и стать причиной расстройств поведения", - считает он. У детей и подростков, убежден эксперт, может быть нанесен непоправимый вред правильному развитию мозга. У детей, например, наблюдается потеря способности сосредоточиваться на каком-то одном предмете, вообще концентрировать внимание.

К настоящему времени Всемирная организация здравоохранения уже признала зависимость от электронных игр заболеванием. Китайское правительство также предложило свой план на следующие десять лет, призывая все общество уделять дольше внимания физическому и психическому здоровью детей, в особенности - школьников начальной и средней школы. Им предписывается не менее часа ежедневно посвящать физическим занятиям на свежем воздухе, спортивным играм, а видеоиграм отводить не более 15 минут.

Профессор Ян Фудэ, возглавляющий пекинский госпиталь "Хулунгуань", полагает, что страдающие игровой зависимостью дети и подростки должны направляться в специальные медицинские заведения, где специалисты могут как минимум удержать ситуацию под контролем.

В Китае нет точных данных по количеству ребят, оказавшихся в плену у видеоигр. По сведениям Китайского информационного интернет-центра, более четверти активных пользователей в Сети - это школьники, которые в возрасте между 12 и 16 годами легко пополняют ряды игроманов.

После случаев с гибелью и травмами юных посетителей интернет-кафе китайские власти были вынуждены резко ограничить число таких заведений, а также запретить их размещение вблизи школ.