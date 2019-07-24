Суд увеличил ущерб по делу о ДТП с участием автомобиля ФСО и Ярмольника

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд увеличил почти в два раза размер ущерба, причиненного актером Леонидом Ярмольником по делу о ДТП с автомобилем Mercedes-Benz Федеральной службы охраны (ФСО) РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд определил изменить решение Хамовнического районного суда по гражданскому делу в части размера взысканных с Ярмольника в пользу ФСО денежных средств. И взыскать с Ярмольника в пользу ФСО в счет возмещения ущерба 833 432 рубля, взыскать госпошлину в размере 11 534 рублей", - сказали в пресс-службе.

В конце апреля Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск ФСО и взыскал с Ярмольника компенсацию в размере 432 тыс. рублей. Кроме того, суд взыскал с актера 7 тыс. рублей госпошлины в бюджет РФ.

Согласно иску, в октябре 2016 года на Кутузовском проспекте в Москве по вине Ярмольника (ему был назначен административный штраф в 500 рублей) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких машин, среди которых оказался автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий ФСО. Машина была отремонтирована, но страховая фирма покрыла лишь часть ремонта, оставшуюся часть затрат в размере чуть более 830 тыс. рублей истец просил взыскать с виновника ДТП.

В ходе рассмотрения иска суд сделал запрос в ремонтную мастерскую относительно сроков и стоимости работ по автомобилю ФСО. По словам Ярмольника, ФСО сделала неоправданно дорогой ремонт. Ответчик также заявил о наличии в позиции ФСО ряда несоответствий, в частности, по его словам, ремонт автомобиля ФСО, согласно документам, занял всего один день, общая стоимость работ составила 1,2 млн рублей при рыночной стоимости машины около 1,5 млн рублей. Истец заявил в свою очередь, что действовал в рамках закона, осуществляя ремонт автомобиля у официального дилера.

Юристы Ярмольника предлагали ФСО заключить мировое соглашение на условии выплаты 310 тыс. рублей, возместив таким образом убытки ведомства в рамках рыночной стоимости. Однако истец отказался заключать соглашение, настаивая на выплате всей заявленной в иске суммы.