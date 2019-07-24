Минобрнауки пересмотрит программы и принципы подготовки аграриев в вузах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ пересмотрит программы подготовки специалистов для сельского хозяйства в вузах, так как есть острая необходимость не просто в аграриях, а в селекционерах и специалистах в области геномной селекции. Об этом сообщил в среду в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев.

"Нужно определенно перестроить образовательные программы, очевидно, что назрела необходимость подготовки не только агрономов, а селекционеров. Мы, со своей стороны, инициируем в пилотном режиме программы в формате магистратуры. Прежде всего, на базе академических институтов по подготовке специалистов этого профиля", - сказал замминистра.

По его словам, необходимо изменить принципиальный подход к подготовке специалистов: привлекать молодых людей в отрасль, благодаря возможности проводить сложные научные проекты в лабораториях.

"Я акцентируюсь на проблемах (отрасли) и тех мерах, которые принимает министерство совместно с Минсельхозом. Безусловно, первое, это сокращение людей, которые занимаются селекцией и утрата отдельных селекционных школ. С другой стороны, это недостаточно качественная подготовка селекционеров, и уж тем более острая ситуация - это отсутствие специалистов в области геномной селекции", - добавил замглавы Минобрнауки.

По словам замминистра, для решения этих проблем Минобрнауки сконцентрировалось на решении трех комплексных задач: развитие кадрового потенциала, селекции и использования программно-целевых инструментов развития селекции. Среди последних, как пояснил Медведев, две федеральные научно-технические программы: в области развития сельского хозяйства и в области геномных технологий, которая имеет отдельные направления, связанные с генетическими технологиями в сельском хозяйстве.

Кадры для сельского хозяйства

Согласно данным Минобрнауки РФ, научные исследования для агропромышленного комплекса в настоящее время проводят 112 научных учреждений и 96 предприятий министерства. В структуре научных учреждений работает 53 селекционных центра, в том числе 42 - по растениеводству. Работы в области селекции и семеноводства осуществляются в 26 научных центрах и 31 научно-исследовательском институте.

"В настоящее время количество специалистов в области селекции сельскохозяйственных растений в целом составляет 750 человек. За последние шесть лет их число сократилось более чем на 20%", - говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки.

В 2019 году для развития и сохранения селекционных школ, освоения современных селекционных методов, по данным министерства, было создано 100 новых лабораторий с привлечением более 1000 новых научных сотрудников, из которых 20 лабораторий были созданы на базе междисциплинарных научных центрах. Среди которых, Красноярский, Пермский, Казанский и ряд других федеральных исследовательских центров.

Новые лаборатории, как отмечают в Минобрнауки, дадут возможность создавать отечественные конкурентоспособные сорта растений, типы и породы скота, с использованием - ДНК-технологий, проведения биотехнологических, цитологических и других исследований.

"Для дальнейшей планомерной работы по селекции растений и выхода на мировой уровень исследований, необходимо внедрение новых технологий, в частности молекулярной биологии, в практику селекции",- добавили в министерстве.