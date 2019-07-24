Обновленный молодежный форум ПФО "iВолга 2.0" открылся в Самарской области

САМАРА, 24 июля. /ТАСС/. Седьмой молодежный форум Приволжского федерального округа (ПФО) начал работу в Самарской области в обновленном формате, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительстве региона.

"В этом году форуму сделали перезагрузку, теперь он называется "iВолга 2.0". На форуме будут работать десять обновленных смен", - сказала собеседница агентства.

Участие в форуме, который продлится до 30 июля, принимают 2 тыс. человек из 62 регионов России и 10 стран СНГ. Грантовый фонд форума - 10 млн руб. На реализацию одного проекта победители смогут получить от 150 до 300 тыс. рублей.

По данным пресс-службы, руководителем новой смены "Агрополис" является предприниматель Анастасия Денисова, которая в 2016 году получила грант на развитие фермерского хозяйства на "iВолге". В 2019 году организаторы подготовили обучающие программы по национальным проектам, во время которых участники форума смогут предлагать свои идеи для реализации нацпроектов.

На форуме также пройдет фестиваль молодежных театров, приуроченный к Году театра в России: постановки представят школьные и студенческие коллективы. Кроме того, работает кампус "Автоваза", где можно пройти 3D-тур по заводу и протестировать автомобиль Lada."Будет возможность не только узнать об автозаводе, но и получить приглашение на работу в компанию, стать частью международного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Форум "iВолга" проводится в Самарской области с 2013 года при поддержке полпреда президента в ПФО и Федерального агентства по делам молодежи. Участники форума в рамках тренинговых смен в формате конкурса предлагают для реализации проекты в разных направлениях.