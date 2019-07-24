Законопроект о штрафах за хранение данных россиян за рубежом рассмотрят осенью

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума в осеннюю сессию приступит к рассмотрению в первом чтении законопроекта, который предполагает введение крупных штрафов до 18 млн рублей за нарушение правил хранения персональных данных россиян. Об этом в среду журналистам сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

Законопроект стоял в повестке заседания на среду, но депутаты не успели его рассмотреть. Весенняя сессия Госдумы завершится в четверг. "Завтра будут рассмотрены только законопроекты в третьем чтении. На самом деле нет необходимости сейчас стараться рассмотреть в первом чтении законопроект, который, очевидно, в весеннюю сессию не будет принят", - сказал Жуков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Все эти законопроекты первого чтения включены в приоритетную повестку на сентябрь", - добавил он.

Законопроект предусматривает санкции для операторов, которые при сборе персональных данных о россиянах, в том числе через интернет, не выполнили предусмотренное законом требование о систематизации и хранении данной информации в базах данных исключительно на территории РФ. Согласно тексту, штраф за такое правонарушение для граждан составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 2 млн до 6 млн рублей.

За повторное нарушение планируются штрафы для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей, для юридических лиц - от 6 млн до 18 млн рублей.