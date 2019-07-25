Экипажу задержанного в КНДР российского судна доставили воду и продукты питания

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Экипаж задержанного в КНДР сахалинского судна "Сянхайлинь-8" в четверг получил запас продуктов и питьевой воды, сообщил ТАСС представитель "Северо-восточной рыболовной компании" - компании-владельца судна.

На протяжении недели на судне остаются 17 членов экипажа, из которых 15 - граждане РФ, еще двое - Республики Корея. Формальная причина задержания - заход в охраняемую зону. Посольство России в КНДР предпринимает меры по возвращению членов экипажа. Ранее сообщалось, что на судне заканчиваются еда и топливо.

"На борт доставлена вода и провизия", - сказал собеседник агентства.

Ранее в компании сообщили, что причиной задержания судна стало пересечение некой 50-мильной зоны.

Судно "Сянхайлинь-8" было задержано в ночь на 17 июля, когда направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. По словам представителей МИД КНДР, корабль задержали за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР". В настоящее время оно находится в порту города Вонсан.

Судно работает под российским флагом, оно построено в 2015 году. "Северо-восточная рыболовная компания", которой принадлежит судно, зарегистрирована на Сахалине, основным видом ее деятельности является рыболовство.