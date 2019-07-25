В Госдуме подтвердили намерение приравнять электронные сигареты к обычным

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вопрос о приравнивании электронных сигарет к обычным с точки зрения действующих ограничений будет обсуждаться в осеннюю сессию Госдумы и должен быть решен положительно. Об этом заявил в четверг руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Сергей Неверов на брифинге, посвященном итогам весенней сессии и планам законодательной работы.

Политик напомнил, что при рассмотрении в первом чтении инициативы о возвращении изолированных комнат для курения в аэропорты поднимались "вопросы, связанные с тем, что есть электронные средства доставки табака в организм, есть другие какие-то нагреватели, которые сегодня используются, и на них нет запрета".

"Мы сказали, что готовы ко второму чтению этот вопрос обсудить", - подчеркнул он.

"Мы концептуально поддерживаем инициативу авторов законопроектов о приравнивании всех этих электронных средств к [антитабачному] закону, который сегодня действует", - продолжил Неверов. Он уточнил, что позднее будет приниматься решение о введении этой нормы отдельным законопроектом или поправками ко второму чтению к проекту о курилках в аэропортах. "Мы это будем делать, потому что это пагубное воздействие на людей, которые не курят", - заверил депутат.

Со своей стороны первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, являющийся автором законопроекта о возвращении курилок в аэропорты, подтвердил, что единороссы будут консультироваться с разработчиками инициатив о приравнивании альтернативных способов доставки никотина к обычному табакокурению.

"Не имеет значения, как мы их примем. Нам нужен результат", - акцентировал внимание он.

"Те люди, которые могут позволить себе эти дорогостоящие устройства, по сути провоцируют курильщиков, потому что получается, что ему можно сидеть и курить, а курильщику нельзя, поэтому он прячется и прокуривает помещение, куда потом дети ходят. Так что я уверен, что мы совместными усилиями в осеннюю сессию подойдем к этому важному вопросу", - заключил Боярский.

Законопроект о курилках

Во вторник председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил журналистам, что Госдума в осеннюю сессию планирует принять во втором и третьем чтениях законопроект, который возвращает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов.

Первое чтение документа состоялось 16 июля. Согласно ему, курение допускается "в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом".

В настоящее время закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрещает курение на территории и в помещениях аэропортов.