Памфилова призвала правоохранителей быть корректными в деле о митинге у Мосгоризбиркома

Глава ЦИК заявила, что не располагает сведениями о том, от кого поступила жалоба, ставшая поводом для возбуждения уголовного дела о воспрепятствовании работе избирательных комиссий. "Если он считает, что он прав, он должен заявить. Мы должны понимать, кто был инициатором", - уточнила она.

"Я бы хотела призвать наши правоохранительные органы, тем более это связано с избирательной кампанией, это политический процесс, в данном случае быть максимально корректными", - сказала Памфилова в эфире телеканала РБК в четверг. Она также указала на необходимость строгого следования закону, "чтобы это не расценивалось как политическое давление, тем более как способ и методы борьбы с политическими оппонентами".

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призвала правоохранительные органы быть максимально корректными в расследовании уголовного дела, возбужденного по факту проведения несанкционированного митинга возле Мосгоризбиркома 14 июля, поводом для которого стал отказ ряду кандидатов в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Вместе с тем в интервью радиостанции "Эхо Москвы" в четверг Памфилова выразила надежду, что жалоба, ставшая поводом для возбуждения уголовного дела, поступила не от Мосгоризбиркома. "Мне бы не хотелось, чтобы именно от нас шли подобные жалобы", - отметила она.

Памфилова также напомнила, что ЦИК готов "тщательно проверить" факты нарушений при регистрации кандидатов. "Мы максимально объективно, если они сами этого захотят, если они уверены в своей правоте, что с документами у них все в порядке и что там были нарушения со стороны ряда ведомств, тщательно это проверим. И если будет хоть малейшая возможность восстановить их в правах кандидатов, мы это сделаем", - заключила она.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Москве сообщили, что уголовное дело по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) возбуждено по результатам проведенной проверки после несанкционированного митинга возле Мосгоризбиркома. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, принудительных работ на срок до 4 лет или лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

На несанкционированную акцию "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" 14 июля пришли около тысячи человек. Участники митинга собрались в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы и здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. По информации СК, участники движения, организовавшего митинг, угрожали применением насилия в отношении членов избирательных комиссий.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них 18 кандидатов от партий и 39 самовыдвиженцев. На прошлой неделе оппозиция провела митинг в районе проспекта Академика Сахарова в центре Москвы с требованием допустить до выборов незарегистрированных кандидатов.