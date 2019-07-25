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Паводок в Иркутской области

Мутко потребовал за два дня подготовить список соцобъектов, пострадавших в Приангарье

Вице-премьер РФ отметил, что документ должен включать в себя не только перечень объектов, но и информацию о необходимом на их восстановление объеме средств и сроках завершения работ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ и власти Иркутской области в течение двух суток должны согласовать список объектов социальной и инженерной инфраструктуры, восстановление которых необходимо после паводка, и внести его в правительство РФ. Об этом на заседании правкомисии по ликвидации последствий паводка в регионе заявил возглавляющий ее вице-премьер Виталий Мутко.

"Сегодня где-то 170 объектов - социальной инфраструктуры, дорожной, инженерной, коммунальной - этот список должен быть поименным, у нас сегодня проект есть. Я прошу, чтобы министерство строительства [и ЖКХ РФ] вместе с губернатором внесли этот список, окончательно доработанный, я прошу министерство в течение двух суток согласовать, и мы утвердим его распоряжением правительства Российской Федерации", - сказал он.

Вице-премьер пояснил, что документ должен включать в себя перечень объектов, необходимого на их восстановление объема средств и сроки завершения работ. Ответственным за восстановления объектов будет определено правительство региона во главе с губернатором.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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