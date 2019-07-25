Мутко потребовал за два дня подготовить список соцобъектов, пострадавших в Приангарье

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ и власти Иркутской области в течение двух суток должны согласовать список объектов социальной и инженерной инфраструктуры, восстановление которых необходимо после паводка, и внести его в правительство РФ. Об этом на заседании правкомисии по ликвидации последствий паводка в регионе заявил возглавляющий ее вице-премьер Виталий Мутко.

"Сегодня где-то 170 объектов - социальной инфраструктуры, дорожной, инженерной, коммунальной - этот список должен быть поименным, у нас сегодня проект есть. Я прошу, чтобы министерство строительства [и ЖКХ РФ] вместе с губернатором внесли этот список, окончательно доработанный, я прошу министерство в течение двух суток согласовать, и мы утвердим его распоряжением правительства Российской Федерации", - сказал он.

Вице-премьер пояснил, что документ должен включать в себя перечень объектов, необходимого на их восстановление объема средств и сроки завершения работ. Ответственным за восстановления объектов будет определено правительство региона во главе с губернатором.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.