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СМИ: Тадж-Махалу угрожает нашествие насекомых

Насекомые уже испортили в некоторых местах уникальные цветочные узоры из полудрагоценных камней

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июля. /ТАСС/. Нашествие насекомых угрожает объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО - Тадж-Махалу. Об этом пишет газета The Times of India.

Насекомые, отмечает издание, садятся на белые стены мавзолея и вызывают появление крупных разноцветных пятен. В некоторых местах они испортили уникальные настенные цветочные узоры из полудрагоценных камней. Прежний вид им придется возвращать при помощи специальных растворов и дистиллированной воды. 

"Это ужасное явление стало постоянным, - заявил изданию специалист Археологического управления Индии (оно отвечает за сохранение Тадж-Махала) Васант Сваранкар. - Ощутимый вред мавзолею причиняют насекомые  Goeldishironomus, которые размножаются в заболоченной Ямуне. Прежде их нашествия происходили два раза в год. Теперь же они стали круглогодичными. Мавзолей стоит на самом берегу этой реки, давно уже напоминающей стоячее болото".

Индийские ученые в 2016 году настаивали на немедленной очистке Ямуны и подъеме ее уровня. Эти меры могли бы вернуть в реку рыбу, которая не дает размножаться насекомым, но призывы экспертов не были услышаны. Само же Археологическое управление не может что-либо предпринять, так как его юрисдикция не распространяется на реку.

В последние годы, пишет газета, состояние Ямуны еще более ухудшилось. По имеющимся данным, ежедневно в нее попадает более 800 млн л канализационных вод и 40 млн л жидких промышленных отходов. Власти штата Уттар-Прадеш, где находится Тадж-Махал, пока собираются приступить к выполнению плана по защите мавзолея от воздействия дыма промышленных предприятий и избавлению его от бензиновой гари. Территорию комплекса также планируется очистить от оставляемого туристами мусора. Этих мер, как следует из заявлений представителей местной администрации, будет достаточно. 

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