В Совфеде подготовили проект об отдельных камерах в СИЗО для беременных и женщин с детьми

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных и матерей с детьми до трех лет. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом устанавливается, что беременные женщины и женщины, имеющие при себе малолетних детей (до трех лет), должны содержаться отдельно от остальных женщин. В настоящее время схожие положения отражены приказе Минюста РФ от 14 октября 2005 года №189 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы", однако на практике, как подтверждают уполномоченные по правам ребенка в субъектах, эта норма нередко нарушается, особенно в отношении беременных женщин", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, документ предлагает установить норму санитарной площади в размере не менее 4 квадратных метров на каждого малолетнего ребенка, который находится в СИЗО вместе с матерью. В настоящее время санитарная площадь в камерах устанавливается в расчете лишь на подозреваемых и обвиняемых, следует из текста пояснительной записки. По этой причине дети не могут претендовать на дополнительную санитарную площадь в камере, что "значительно ухудшает условия нахождения женщин с детьми в местах содержания под стражей".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе комитета, законопроект будет внесен в Госдуму в четверг.

Принятие законопроекта, как полагает автор, будет способствовать улучшению условий содержания женщин с детьми и беременных женщин в местах содержания под стражей.