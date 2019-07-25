В Париже установлен новый температурный рекорд

ТАСС, 25 июля. Самая высокая температура, когда-либо отмечавшаяся в Париже, была зафиксирована в четверг в 13:42 (14:42 мск) - столбик термометра показал 41 градус по Цельсию. Об этом сообщила метеорологическая служба Meteo France.

Как отмечают синоптики, последний раз подобная жара была зафиксирована во французской столице 28 июля 1947 года. Ожидается, что воздух в Париже в четверг прогреется до 42 градусов.

В среду Meteo France объявила максимальный (красный) уровень опасности в 20 департаментах на севере страны из-за жары. В четверг прогнозируются новые температурные рекорды во многих французских городах.