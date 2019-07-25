Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России

Признайтесь, немногие из вас помнят со времен средней школы, что имперский статус Россия обрела только в 1721 году, и связано это было с победой в Северной войне. Конфликт со шведами длился 21 год, Петр I инициировал его, чтобы вернуть выход к Балтийскому морю.

А теперь, внимание, вопрос: как так вышло, что Санкт-Петербург был основан, построен и провозглашен столицей России, находясь фактически на шведской земле? Что? Да!

И почему, если мы воевали за Балтику, кульминацией Северной войны стала битва под Полтавой — небольшой крепостью на территории Левобережной Украины? Как вообще там оказались шведы, если они шли на Москву? Почему они были так плохо готовы к сражению? Или это просто русские подготовились хорошо? А что там у соседей и союзников по антишведской коалиции? И куда смотрела остальная Европа в начале XVIII века?

Ответы на все эти вопросы в новом спецпроекте ТАСС “Полтава, Карл! Как одна битва изменила Европу”.