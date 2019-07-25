Власти Пензы выделят 4,5 млн рублей на сохранение льгот после повышения тарифов на проезд

ПЕНЗА, 25 июля. /ТАСС/. Мэрия Пензы планирует дополнительно направить 4,5 млн рублей в качестве компенсации перевозчикам за провоз льготников после повышения стоимости на проезд в транспорте. Об этом сообщил ТАСС замглавы администрации Пензы Денис Леонтьев.

Ранее сообщалось, что с 8 июля пять перевозчиков повысили стоимость проезда на 36 из 59 муниципальных маршрутов, которые осуществляются по не регулируемым властями тарифам. Повышение составило от двух до четырех рублей. Губернатор Пензенской области поручил властям города увеличить субсидирование льготного проезда, чтобы компенсировать повышение тарифов. На субсидирование льготного проезда в Пензе в 2019 году было выделено 35 млн рублей.

"Управлением транспорта и связи города Пензы подготовлена заявка на выделение дополнительных бюджетных ассигнований для возмещения недополученных доходов от перевозки граждан, имеющих право льготного и бесплатного проезда, в сумме 4,5 млн рублей", - отметил Леонтьев.

Он уточнил, что средства будут направлены на компенсацию проезда по трем маршрутам, где действуют льготы - № 66, 70 и 82с, по ним курсируют автобусы большой вместимости.

Леонтьев также отметил, что мэрия рассматривает возможность приобрести еще 100 автобусов большого класса на условиях софинансирования из регионального бюджета. "В настоящее время объем закупки и стоимость автобусов обсуждается", - добавил он.